小黃司機經過公車站「凍未條」 待車內看候車女手淫

伍男在計程車內手淫，嚇到候車女性，被熱心民眾拍下。（記者吳昇儒翻攝）

2018-10-30 17:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市婦幼館附近候車亭，近日傳出有一輛計程車常常停靠在附近，候車民眾往車內一看，司機居然在車內看著候車女性露鳥手淫，拍下影像後，趕緊PO網提醒大眾。警方接獲通報後，立刻以車找人，尋獲廖姓承租人，詢問後得知，當天露鳥手淫的是廖男的伍姓大伯，便將伍男帶回偵訊，訊後依公然猥褻罪將伍男移送基隆地檢署偵辦。

警方獲報後，立刻組成專案小組，調閱監視器後發現，犯案的計程車是一輛靠行車，便找車行詢問承租人身分，得知是一名廖姓男子承租。廖男則向警方表示，案發當天，是66歲的伍姓大伯將他的車借走，說要去買東西，不知道發生甚麼事。

警方循線於今日中午在暖暖地區查獲到伍姓男子，詢問後他坦承犯行，且願意配合警方回派出所說明。

伍男向警方表示，車子行經公車站牌前，一時性起想在附近手淫，未料驚嚇到女性民眾，真的很抱歉。警訊後，依涉犯公然猥褻罪，將伍男移送基隆地檢署偵辦。

警方也呼籲，民眾如遇到不法猥褻或騷擾行為勿緊張，宜冷靜記下歹徒特徵與所使用交通工具，並善用手機蒐證，以利提供給警方偵辦追查。