廢墟遷入10多人... 新竹檢警查幽靈人口 已傳百人到案

廢墟竟遷入13名幽靈人口，檢警全力防堵。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-10-30 09:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官林李嘉、葉子誠接連率警調同步執行偵辦幽靈人口專案，於新竹縣竹北、竹東、新湖、新埔及橫山等5分局轄區，針對新竹縣疑虛偽設籍妨害投票案件擴大查辦，分別於新竹縣竹北市、寶山鄉、五峰鄉、新豐鄉、關西鎮、橫山鄉及芎林鄉等7鄉鎮市11村里，傳喚4名村里長候選人或代辦遷入者及虛偽設籍幽靈人口計25案100人到案說明。

檢察官林李嘉並製作「宣導資料」，宣導意圖支持某特定候選人當選而虛設戶籍，並編列入選舉人名冊後即已觸犯刑法妨害投票未遂罪，請警方於通知及傳喚時一併發送，使虛遷戶籍者可於到案說明前遷出戶籍。

新竹地檢署指揮新竹縣政府警察局各分局大規模清查轄內相關戶籍遷移資料，經調查、分析及現場查證結果，已證實部分確實與選舉有關。侯選人為求勝選，無所不用其極，遍佈鄉長、代表及村里長各階層侯選人；手法包含設籍於廢墟、外籍配偶幫忙引進已取得本國籍的家人遷入投票，及將無人居住空屋重新油漆整新遷入掩人耳目，以逃避查察等手法。

其中五峰鄉某村民戶內有異常人口遷入13人，且該處係無人居住的廢墟，涉嫌虛設戶籍意圖同時支持某鄉長候選人及鄉代表候選人；新豐鄉亦有外籍配偶將其已取得身分證明之兄弟姐妹共7人虛偽設籍，試圖影響選舉；另關西鎮亦有某戶原為空屋，某里長侯選人為防檢警查察，遂將其刷漆整新後，連同本人共8人遷入，但並未居住。

檢方表示選舉在即，各候選人競選活動熱烈展開，新竹縣參選人數爆增，戰況發常激烈，為了讓這次的選舉能平和順利及維護公平性，檢警調已針對影響選舉結果甚鉅的虛偽設籍案件，全力執行專案防堵，並將持續進行。

檢方呼籲，意圖支持某特定候選人當選而虛設戶籍，並編列入選舉人名冊後即已觸犯刑法妨害投票未遂罪，若在投票日前往投票，即為妨害投票既遂罪，最重可判處5年有期徒刑，民眾切勿以身試法。