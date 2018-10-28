男照服員「品蕭」男病患 部立台東醫院傳性醜聞

部東醫院護理之家傳男男性侵醜聞，男照服員強制「品蕭」男病患。（記者陳賢義攝）

2018-10-28 15:00

［記者陳賢義／台東報導］衛福部台東醫院護理之家傳男男性侵醜聞，1名男照服員疑對1名脊椎損傷的臥床男病患強制口交，院方得知「官官相護」強壓隱瞞；部東澄清表示，22日獲通報疑似照服員性侵事件後，即依規定了解與處置，並依規定通報「關懷e起來」系統，交由台東縣縣政府社會處收案，社會處及檢警查證中，未獲證實。

網傳部東護理之家一1名男照服員疑對一1名脊椎損傷的臥床男病患強制口交「品蕭」，護理人員得知上報，院方卻為掩蓋事實而強壓隱瞞，直至受害人向民代陳情，整起醜聞才曝光。

部東澄清表示，該院在本月22日下午獲通報疑似照服員性侵事件後，即刻依規定進行了解與處置作為，並在第一時間通知家屬，進行關懷，並定通報「關懷e起來」系統，交由縣社會處收案，後續將由社會處及檢警進行查證。

部東表示，該院已無任何主導權及發言權，基於偵查不公開原則，以及個人資料保護法等法規，無法公開相關內容，籲大眾在事實真相尚未釐清及確定之前，給予當事人及病患家屬相對空間。

另外，該院已對所屬護理之家升級門禁管制，加強人員進出管制，及進出人員身份查核，確保本院護理之家住民安全。目前唯一可以明確說明的是，這起事件中所謂的照服員，並非該院所聘雇的照服員，而是其他病患私人聘請，但無論如何都會全力配合相關單位調查，以釐清還原事實真相。