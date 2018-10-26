13年未修訂！少事法修正案送立院 確立兒少虞犯3大行為

2018-10-26 23:14

〔記者吳政峰／台北報導〕「少年事件處理法」已13年未修，司法院為了與時俱進，日前提出修正案，明確化虞犯事由與類型，限縮少年虞犯的範圍，保障少年權益，草案日前通過行政院會銜，送交立法院審議。

現行條文規定，只要少年常與有犯罪習性者交往、出入不正當場所、逃學或翹家、參加不良組織等行為，就會被視為虞犯，但這些行為樣態涵蓋過廣，且要件不明確，易導致認定範圍過寬，因此，修正案明定，只有在少年攜帶危險器械、吸毒未觸犯刑罰、預備犯罪等3大行為時，才屬於虞犯。

不過，草案也同時增訂虞犯審酌事項，若少年有經常與有犯罪習性之人交往或參加不良組織、經常出入涉及賭博、色情、暴力或其他足以危害少年身心健康場所、經常深夜在外遊蕩、逃學或逃家等狀況，應提高注意是否有成為虞犯的可能。

修正案另增訂，處理少年事件時，成人應陪同在場；擴增詢（訊）問時應告知事項內容，強化程序權保障；為避免少年受不當影響，詢（訊）問、護送及等候過程，應使少年與刑事案件嫌疑人隔離。

此外，還擴大交付安置輔導處所範圍，增列過渡性教育措施及其他適當措施的執行處所，例如中途學校、中介教育及戒毒學園等教育機關；明定少年法院得透過意見徵詢或召開協調、諮詢會議，整合兒少相關福利服務等資源，以利會同研商符合兒少最佳利益的轉向處遇，或保護處分與銜接服務。

最後，修正案對於外國少年的驅逐出境處分，明定應以「裁定」為之，並賦予陳述意見機會及提起抗告救濟的權利。