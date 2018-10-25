比較短好記？迷路4歲童忘住址電話 卻知道爸爸車牌

值班員警拿手機陪吳童玩，進而問到吳父的車牌號碼。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-25 16:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市4歲吳姓男童本月23日清晨甦醒，找不到父親，竟溜出門到外面找爸爸，卻迷路而嚎啕大哭，被掃地的清潔隊員帶到派出所求助，有趣的是，吳童不記得住處地址，也忘記電話號碼，卻能記得爸爸汽車的車牌號碼，員警半信半疑，透過電腦查詢，果真查到正確的車主與地址，順利聯繫父親，至於吳童為何能記住車牌號碼，其父也不清楚，警方研判車牌號碼雖有英文字母，但僅有6碼，比電話或地址的字數簡短，吳童才能夠記住。

中市清潔隊員帶著淚眼汪汪的吳童，到中市警局第三分局東區分駐所，員警先將吳童安置於所內，吳童哭著說「我找不到爸爸」，不斷哽咽哭泣，值班員警聽不懂吳童的話，家中有2歲男童的江姓員警出面，協助「翻譯」童言童語，值班員警才得知，吳童一大早醒來，發現爸爸不見了，遂偷溜出門，想要找爸爸，走了一段路，見天色尚未明亮，路上沒有人，他又忘記回家的路，遂於路口旁大哭，被掃地的清潔隊員帶到派出所。

吳童知道自己和爸爸的名字，還說自己的家就在「直走那邊再轉彎」，員警希望能有更多線索，拿出食物和手機，與吳童玩手機聊天時，員警隨口問他，「你知道爸爸的車牌嗎？」，沒想到吳童竟背出車牌號碼，員警半信半疑，使用警用電腦查詢，果真確認吳童地址與父親名字，趕緊聯繫吳父。

馳抵東區所的吳父說，他趁兒子尚未起床，出門去買早餐，沒想到兒子醒來看不到爸爸，竟穿著短袖睡衣，自己開門到外面找爸爸，其他家人又熟睡中，沒發現孩子不見，幸好遇到熱心的清潔隊員，將兒子帶到東區所，至於吳童為何熟記車牌？他也不清楚，員警研判吳童可能學過英文字母與數字辨識，車牌號碼又比地址或電話簡短，才記得住。