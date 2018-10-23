新湖分局任務繁重 竹縣議員要求提高編制

國民黨新竹縣議員甄克堅（左下）今天為了新湖分局警力的編制，向警察局局長張榮興（立者）提出質詢。（記者黃美珠攝）

2018-10-23 22:35

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議員甄克堅今天總質詢時說，一樣要顧13萬多鄉親的身家性命財產安全，新湖警分局的員警就硬是比竹東警分局要少約50人，這樣會不會太辛苦？

他說，新湖警分局成立迄今已是新竹縣最繁重分局。服務的鄉親人數最多雖仍由竹北分局奪冠，但新湖比竹東分局轄內人口多了約3500人，警局編制的警力卻硬是少了竹東近50名，他希望縣警局能以8年、10年為期，根據城市的實際發展、人口成長等調整5個分局「編制」警力數，以讓全縣員警勞逸盡量趨於平衡。

根據最新資料顯示，新竹縣警局全部警力有1050人，竹北、竹東、新湖、新埔、橫山編制員額分別是：165、192、144、106、以及134名。包含刑大所屬的偵查佐在內的實有警力，依序則各是：187、196、154、106、以及128人。

從所轄人口數來看，目前竹東轄內有13萬914人，新湖轄區有13萬4510人，新湖所轄人口是比竹東多了快3600人，然而實際警力卻少42名。

警局表示，受限於新竹縣警察局員額總數被管制最多只有1112名，在明年初特考班分發後，還想要再多生出一些警力，其實真的不太可能。

甄克堅說，新湖分局轄下有新竹工業區，外來就業人口及移工眾多，警力若不足以應付，治安的苦果將會轉嫁到民眾的生活當中。

他說，前述外來工作、沒戶籍或流動戶口的鄉親以及移工非常龐大，以致新湖分局實際管轄的人口絕對超過18萬，而這還不包含每天3班制、在新竹工業區內上班的6萬上班族大軍，可見新湖分局員警負荷之重，光是車禍處理小組就應該新豐、湖口各1個。

縣警局長張榮興說，新湖分局確實是目前全縣最治安繁重的分局，但是從編制上看，目前已經是滿編狀態，他還額外加派3名警力支援新工派出所，這段期間也明顯看到犯罪率降低。

對於現在的警力是不是能符合新湖分局目前治安和交通的狀況，未來警方會再做檢討。而他們的工作的目標就是讓鄉親生活不虞恐懼、能安居樂業，為達這個目的，他們3大工作主軸就是：持續掃黑、掃毒、以及防制詐欺案件發生。對於再犯率最高的毒品案，更以從根掃蕩、集團式取締來執行。

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