自創「寶特幣」兩岸騙錢 一家母子4人被起訴

溫氏家族以寶特幣吸金詐財、今年8月落網（資料照）

2018-10-23 12:22

［記者楊政郡／台中報導］47歲男子溫修峯，與2名弟弟及母親在中國成立「寶特網路科技有限公司」，在中國及台灣兩地，自創「寶特幣」，誆稱優於比特幣，「1年可賺倍」等話術坑殺兩案投資人，還偽造署名「蔡英文」匾額取信投資人、今年3月溫修峯在中國被捕，母子3人逃回台灣，8月間檢調展開偵辦，中檢今依違反銀行法等起訴溫家母子4人（含中國落網溫修峯）及台灣王姓負責人。

經檢調核計，從2015年11月至2016年8月間，他們在中國地區吸金177萬餘元人民幣，在台灣地區詐騙8人計2381萬餘元新台幣，一家4人都在騙，吹噓有「政治背景」，受中國政府扶植的企業，長子溫修峯自稱「溫總」（高中畢業 ），溫母及三弟則是提供帳戶或幫忙跑腿，今年3月溫修峯在中國落網，溫氏母子等人今年8月逃回台灣被拘提逮捕。

刑事局去年9月接獲報案，指控溫氏家族自稱發明的「寶特幣」優於比特幣，可在全球交易網站流通，受中國政府扶持「只漲不跌」，「保證投資1年內翻幾倍」。去年還在福州舉辦尾牙宴，曾舉辦「兩岸經貿觀光破冰儀式」，大肆吹噓投資一本萬利。

調查發現，溫氏家族還邀請「山寨版」版的歌手「伍佰」合影拉抬身價，花錢參加會展攤商，刊登「單位支持寶特幣」（表示該攤位接受寶特幣交易）的廣告，其實都是假的，還出現署名「蔡英文」的致贈匾額，讓投資人誤以為是台灣總統蔡英文，顯然是偽造，2016年在中國網路上就有部落客懷疑是詐騙，撰文提出警告。

台灣負責人王嫌，負責銷售還有徐、陳（另案偵辦）等人。他們負責在台銷售寶特幣。二哥溫修誠還現場操作「頂頂寶交易平台」，可看到寶特幣的明顯漲幅，其實是溫修峯在幕後操作，而怕被害人看到漲幅數字，就想要兌現，一兌現就東窗事發，又編造有投資者要倒貨獲利了結，公司要將寶特幣改為寶特國際積分，停止分紅，結果就置之不理，網站也關閉，被害人才發現受騙。

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