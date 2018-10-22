壯男酗酒持刀想自戕 警Men's talk解危機

2018-10-22 11:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓男子工作與生活不順利，喝酒後與妻子吵架，竟持水果刀想要自裁，中市警局二分局文正派出所警員馳抵，見情況危急，試圖安撫何男情緒，何男體型壯碩，平時也喜愛健身的警察，急中生智與他Men's talk，還傾聽他大談當兵的英勇事蹟，何男不僅放下刀子，還和李員稱兄道弟，化解一場危機。

中市警察局第二分局文正派出所警員李財銘、蕭昱晴，本月8日清晨2時許許接獲民眾報案，指稱住在北區光大街的何男，飲酒後情緒不穩定，一進屋內就大呼小叫，請警方趕快派員協助，警方抵達現場後，即聽見何男與其妻黃女的爭吵聲，入屋後更驚見何男手持水果刀揚言要自殺，情緒相當不穩定，還不斷的向妻子大聲嚷叫，其妻則說，何男心情鬱悶在外酗酒，一回家就和妻子口角吵架，還持刀威脅自殺。

李員見情況危急，試圖安撫何男情緒再慢慢靠近，因何男體型壯碩，平時也喜愛健身的李員，急中生智以Men's talk口吻交談，嘗試與何男拉近距離，以便藉機勸他放下刀子，蕭員則把黃女帶離屋內，不要讓夫妻繼續衝突，李員與何男約10分鐘「男人對男人」的對談，何男終於放下刀子，不但與李員稱兄道弟， 也向李員吐露苦水，開始聊起以前當兵的英雄事蹟，情緒明顯獲得緩和，順利化解一場危機。

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