林口衛生所#MeToo案 調查結果出爐

2018-10-19 00:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名呂姓媽媽帶滿周歲的兒子到林口衛生所接種疫苗，指控問診過程中被67歲吳姓男醫師扳開雙腿膝蓋，撫摸大腿2次，怒告吳男涉嫌乘機性騷擾，但新北地檢署調查認為，案發地是公共場所，一旁還有護士幫其他民眾打針，吳男在隨時能被窺視的公開場所性騷擾有疑義，加上呂女未出庭提供具體人證、物證，認定吳男罪嫌不足不起訴。

今年7月22日，呂女在新北市議員蔡淑君陪同下召開記者會，控訴6月29日、7月13日讓兒子坐在自己大腿上接受看診，過程中看診的吳姓男醫師卻無預警將雙手放在她的膝蓋內側，接著掰開雙腳，她原以為是調整姿勢未追究，未料第二次又遇到同樣情形，讓她覺得很不舒服，另控吳男還趁機摸她的手，於是向相關單位申訴，並將自己的經驗上傳臉書林口、龜山社團，結果有兩名同樣遭遇媽媽跳出來聲援。

吳男出庭時供稱，呂女說男嬰髖關節有問題想檢查，若將男嬰放置診療台上檢查，怕男嬰脫離母親懷抱會亂動哭鬧，不方便檢查，才會要呂女懷抱男嬰，過程中可能不慎觸碰到呂女腿部；另呂女表示，男嬰嘴緊閉讓她無法刷牙，他才會拉呂女的手，以手部示範如何使男嬰開嘴順利刷牙，強調診療所是開放空間，他不可能在開放場所性騷擾，並提出髖關節檢查法相關資料及診療空間相片、平面圖佐證所言。

檢方認為，呂女不諱言當時還有護士在場為其他民眾打針，因此吳男有無可能在隨時被人窺視的公開場所性騷擾已有疑義，加上呂女經傳喚未出庭，對其指述提出具體人證、物證供檢方查證，因此無法憑呂女單一指述認定吳男犯行，將他不起訴。