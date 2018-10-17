混毒嚴重！今年28人死於新興毒品 每屍平均驗出4.6種毒品

2018-10-17 19:49

〔記者吳政峰／台北報導〕法醫研究所17日公布統計，今年1-8月間，共有28人死於新興毒品，每具屍體內平均驗出4.6種毒品，數量驚人，不過，相較於去年整年度共有100人死於新興毒品，死亡人數呈下降趨勢，法醫所研判是可能與厲行「安居專案」有關。

去年死亡的100人中，體內檢驗出成分比率最高的是「卡西酮類」，屬於中樞神經興奮劑，知名的「浴鹽」與「喵喵」均是此類毒品，施用初期會產生欣快感、情緒亢奮、煩躁多汗，後期則變為焦慮、憂鬱、攻擊性、心悸、痙攣、幻覺、自殘等狀況，影響身心甚鉅。

今年的28例中，男性佔22人，女性為6人，死亡年齡平均30.6歲，非常年輕；體內共驗出21種新興毒品，平均每屍4.6種；值得注意的是，除了K他命、一粒眠、卡西酮類、搖頭丸等毒，今年首次驗出4-cl-alpha-pvp、n-ethylhexedrone、4-chloromethamphetamine、etizolam等毒物，代表新興毒品市場變遷非常快。

法醫所強調，新興毒品的死亡方式除了濃度過高導致中毒性休克，因精神恍惚而墜樓身亡的比例也越來越高，2015年為3件、2016年5件、2017年遽增至19件，等同每5名死者中就有1人是墜樓，而非用藥過度死亡。

法醫所指出，新興毒品或多種毒品混合施用，對人體身體造成的影響非常複雜，幻聽與發瘋的精神異常比例很高，民眾一定要遠離毒品，以免「一失足成千古恨」！

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