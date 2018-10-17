寺廟30桌平安餐大宴客 熱炒區一把無名火全泡湯...

彰化市一家宮廟準備的美食，因消防員噴灑化學泡沫全泡在化學泡沫裡，損失慘重。（記者湯世名攝）

2018-10-17 11:31

〔記者湯世名／彰化報導〕今天是重陽節，彰化市一家寺廟聘外燴熱炒美食準備辦30桌宴請幹部、會員享用平安餐，不料過程中疑因瓦斯桶突然傾倒噴火，瞬間整個熱炒區帳篷全著火，工作人員連忙逃命，消防局據報派員趕往噴灑泡沫搶救，包括烏骨雞在內的昂貴美食全部泡在化學泡沫裡，眼睜睜看著美食全部泡水，難過的直搖頭。起火確實原因還要進一步釐清。

這起大火發生在今天上午10時30分，彰化市中正路一間宮廟因今天重陽準備今晚宴請宗廟的幹部、會員、信徒，請來為燴業者在宮廟旁巷弄內搭帳篷開始熱炒，地面、周邊擺滿各種美食，不料過程中疑因風勢過大，吹倒其中一桶瓦斯桶，瞬間噴出大火，火勢延著帳篷往四周竄燒，烈焰沖天，大家連忙往外逃命。

消防局據報派出多輛消防車、化學車與10多名消防員趕往搶救，部署水線、化學泡沫全力灌救，瓦斯桶仍不斷噴火，經數分鐘灌救終於把火勢撲滅，瓦斯桶仍不斷噴出刺鼻的瓦斯味，消防員不敢大意，持續噴灑化學泡沫。

火勢在10分鐘後撲滅，不過現場的烏骨雞、南瓜、高麗菜、滷蛋、麵食等數十種美食全部泡在化學泡沫裡，30桌份量的美食全部泡湯，讓工作人員看到直搖頭，直說：「怎麼會這樣？」廟方則表示不受影響，會再繼續辦桌宴客。至於起火確實原因，已由消防單位進一步釐清。

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彰化市一家宮廟聘外燴熱炒美食辦桌，不料疑因瓦斯桶突然傾倒引發大火，消防員全力搶救。（記者湯世名攝）

彰化市一家宮廟準備的美食，因消防員噴灑化學泡沫全泡在化學泡沫裡。（記者湯世名攝）

彰化市一家宮廟準備的美食，因消防員噴灑化學泡沫全泡在化學泡沫裡，損失慘重。（記者湯世名攝）

彰化市一家宮廟準備的美食，因消防員噴灑化學泡沫全泡在化學泡沫裡，損失慘重。（記者湯世名攝）