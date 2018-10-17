被韓女笑「弟弟太小」？ 慣犯白嫖搶劫買毒被訴

2018-10-17 10:38

〔記者謝君臨／台北報導〕34歲男子李哲維，日前與韓籍女子約定3萬元性交易，李卻以假鈔混雜付錢，還掏出空氣槍逼迫性侵得逞，事後再搶回3萬元真假鈔及韓女財物，李被逮後供稱因被韓女笑「弟弟太小」才憤而犯案，警方發現李至少以此手法犯案30起，台北地檢署今先就犯行明確的3起性侵案起訴李，此外，李另被依毒品罪起訴。

檢警調查，有毒品前科的李哲維，以打零工為生，因與家人感情不睦，平時以每天數百元價格租住朋友家，日前透過網路論壇聯繫應召站業者，指名要與32歲某南韓女子性交易，應召站開價韓女每小時要價1萬5000元，李男允諾2小時給3萬元。

今年1月9日下午，李男與韓女相約台北市大直某汽車旅館交易，李不懂韓語，透過英文與手機翻譯軟體與韓女交談，還拿出一疊真假各半的3萬元千元鈔付錢，疑因韓女收錢時略有遲疑，李男擔心混雜假鈔被發現，立刻拿出一把空氣槍，威嚇韓女脫衣逼迫口交及性交，完事後再搶回3萬元真假鈔及韓女財物。

李男威脅不得報警後逃逸，韓女驚嚇過度，等到李男離開許久後，才走出房間向櫃檯人員確認李男已離開，韓女雖遭白嫖但不敢報警，自認倒楣持續在台賣淫，直到1月13日在新北市永和區性交易被逮，才向警方供出這段內情。

警方循監視器畫面追查，在北市南京西路一間超商內逮獲李男，在他機車內起出犯案用的空氣槍與假鈔；李辯稱曾與韓女交易，沒想到她以手勢夾雜英語，譏笑他的「弟弟太小」，他心有不甘才犯案。

警方發現，李用此手法至少犯案30起，不排除他根本是吃定應召女不敢報警，連續以此手法洗劫應召女「皮肉錢」來買毒，呼籲被害人勇於出面指認。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆