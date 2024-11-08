航警局破獲中國偽造車牌進口集團 40餘面流入市面

航警局今日宣布偵破台灣籍張姓男子與中國偽造牌號集團合夥輸入假車牌販賣牟利案，查獲偽造車牌數面及涉案帳戶資料等贓證物，並發現高達40餘件疑似進口偽造車牌並流入市面，將擴大清查，並追查不肖歹徒使用偽牌情形。（航警局提供）

2024/11/08 15:39

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警局今日宣布偵破台灣籍張姓男子與中國偽造牌號集團合夥輸入假車牌販賣牟利案，查獲偽造車牌數面及涉案帳戶資料等贓證物，並發現高達40餘件疑似進口偽造車牌並流入市面，將擴大清查，並追查不肖歹徒使用偽牌情形。

航警局表示，航警局與財政部關務署臺北關，在今年10月起，陸續查扣多起以裝飾牌號名義，自中國大陸進口之偽造汽、機車車牌。鑒於近期不肖份子使用假車牌亂象頻傳，造成監視器失效衍生許多治安問題，航警局遂與相關單位共組專案小組積極偵辦。經過大數據資料庫層層分析可疑犯嫌之金流流向，鎖定了在臺負責的張姓犯嫌與境外偽造車牌集團共犯之身分。

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航警調查，張嫌起初受友人所託，尋找購買偽造車牌之管道，透過臉書一頁式廣告與中國偽造車牌集團接洽，成功進口偽造車牌來臺轉賣，一次可獲利新臺幣6000至9000元，張嫌認為走私偽造汽車車牌獲利報酬相當高，遂於今年6月起與中國綽號阿彥之犯嫌合夥，共同接單、訂製並走私入臺，張嫌除提供匯款帳戶外，並負責在臺尋找買家需求之車輛及車型，並拍攝車號提供中國共犯製作偽造假牌，使在臺買家可懸掛同款車輛之偽造車牌（即俗稱AB車），以規避查緝。

經過跟監、蒐證及埋伏後，專案小組掌握張嫌藏匿之處所，持臺灣屏東地方法院所核發之搜索票，於屏東地區緝獲張嫌到案，全案訊問後依違反刑法偽造特種文書、詐欺等罪嫌，將張嫌移請管轄地方檢察署後續偵辦，警方在扣案證物中發現疑似進口偽造車牌並流入市面之案件高達40餘件，將擴大清查，並追查不肖歹徒使用偽牌情形。

航警局今日宣布偵破台灣籍張姓男子與中國偽造牌號集團合夥輸入假車牌販賣牟利案，查獲偽造車牌數面及涉案帳戶資料等贓證物，並發現高達40餘件疑似進口偽造車牌並流入市面，將擴大清查，並追查不肖歹徒使用偽牌情形。 （航警局提供）

張嫌除提供匯款帳戶外，並負責在臺尋找買家需求之車輛及車型，並拍攝車號提供中國共犯製作偽造假牌，使在臺買家可懸掛同款車輛之偽造車牌（即俗稱AB車），以規避查緝。（航警局提供）

台灣籍張姓男子與中國偽造牌號集團合夥輸入假車牌販賣牟利遭航警查獲，航警訊後依違反刑法偽造特種文書、詐欺等罪嫌，將張嫌移請管轄地方檢察署後續偵辦。（航警局提供）

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