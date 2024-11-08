男師摸女同事腿、胸與屁股 強制猥褻判9月、終身不得聘任為教師

桃園地方法院判處施姓男子有期徒刑9月，緩刑4年。（記者周敏鴻攝）

2024/11/08 14:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1所國中老師施姓男子，去年7月5日上午9點多，在學校辦公室內加班時，趁四下無人，伸手撫摸另名老師A女的腿部、胸部、屁股，A女怒斥「不要這樣」，施男不予理會，再度撫摸A女腿部、胸部，嚇得A女得逃離並躲進廁所。施男觸犯強制猥褻罪，今天（8日）被桃園地方法院簡易判決處刑有期徒刑9月，緩刑4年。桃園市政府教育局表示，案發後已停聘施男，後續待學校調查程序補正完備後，將依法予以解聘，且終身不得聘任為教師。

桃園地檢署起訴書指出，施男去年7月5日上午9點多，違反A女意願，在學校辦公室內，從A女座位的左後方撫摸她的大腿並隔著外衣撫摸她的胸部，甚至還將手伸入A女褲頭撫摸她的屁股，A女起身逃離，過一會兒返回辦公室後，A女直斥「不要這樣」，施男根本不予理會，再度撫摸A女大腿、胸部、屁股，A女氣得站起身喝斥：「你再這樣我就要拍下來了！」並離開辦公室。

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豈料，A女返回辦公室座位後，施男又伸手撫摸她的大腿與胸部，嚇得A女再度逃離並躲進廁所，直到施男離開後，她趕忙前往桃園警分局報案。桃檢偵結後將施男提起公訴，桃院今判處他有期徒刑9月，法官認為，施男身為教師，竟為滿足一己性慾，而趁加班的無他人在場機會，猥褻A女，造成對方心理上的傷害甚鉅，具有相當惡性，審酌他與A女達成和解，且經此次罪刑宣告的教訓，應有所警惕，宣告緩刑4年。

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