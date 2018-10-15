被控海削吳姓台商5千萬 酒女「熊家婕」出庭喊冤

60歲吳姓退休台商到中市海派七店酒店消費（大圖，資料照），「煞」到方姓女子（小圖，記者楊政郡翻攝），兩年花了近5千萬。

2018-10-15 15:19

［記者楊政郡／台中報導］前台中海派七店小姐身材姣好、外型酷似藝人李㼈妻子熊家婕的36歲方女，被台中一名吳姓台商以每月20萬包養，涉嫌以還父親房貸、買房子、開美甲店等藉口，敲走吳男1402萬元，2兩交往期間花了吳男逾5千萬元，今中午台中地院開準備庭，她喊冤表示，兩人是男女交往關係，上述3筆錢都有說法，不是檢察官說的詐術，方女穿著空姐套裝，戴著口罩，離開法庭時低泣不回應。

檢方起訴方女3筆涉及詐欺，方女說她父親房貸一開始確實是500萬元，吳男說要幫忙還款，她請父親調銀行償還記錄還剩餘297萬餘元，向吳男說明後吳給她300萬元，並不是給她500萬，她沒有暗槓202萬。

而在逢甲買房子的1000萬元，方女是吳男自己說要在台中買房子給她，但她不想定居台中，父母都在台南，遲早會回台南，吳男把錢交給她後，說這是給她日後的「保障」，說若不想買房，可先買保險存起來，以後保險金可以避稅。

至於吳男200萬開美甲店一事，方女表示200萬元是吳男給的分手費，且她要開的不是美甲店，是美容美體店，吳男要她上台中，她一直在台南學習指壓、油壓課程，無法到台中，方女認為檢察官只信吳男片面之詞。

據檢方起訴指出，約3年前方女擔任海派酒店小姐時，吳姓台商每月給她20萬元「包養」，交往期間還幫她買車、還貸款、購屋、還卡債、買名表等，此部分4044萬元，另外還以詐術浮報父親房貸202萬、購屋1000萬及開美甲店200萬，這3筆詐騙吳男1402萬元，被檢方依詐欺、洗錢等罪起訴。

台中地院今天首度開庭，方女打扮時髦，穿著空姐風套裝，離開法庭時戴上口罩，低頭不回應。被害吳男則未出庭，由律師代表出庭。