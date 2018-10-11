10/11 今彩539頭獎開出3注！ 威力彩、雙贏彩摃龜

2018-10-11 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月11日）開獎的第107000082期威力彩，頭獎摃龜；第107000148期雙贏彩，頭獎摃龜；第107000244期今彩539，頭獎開出3注，分別由台北市松山區饒河街224號的「神旺彩券行」、彰化縣彰化市五權里自強南路42號1樓的「合億商行」與台北市大同區寧夏路139號的「金得億彩券行」開出。

第107000082期威力彩中獎號碼為：「06、12、14、16、19、21，第二區：06」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得15萬元；肆獎共96注中獎，每注可得2萬元；伍獎共608注中獎，每注可得4000元；陸獎共3578注中獎，每注可得800元；柒獎共7578注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬1563注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬8742注中獎，每注可得100元；普獎共9萬2682注中獎，每注可得100元。

第107000082期38樂合彩中獎號碼為「06、12、14、16、19、21」，五合1注中獎，每注可得115萬元；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合135注中獎，每注可得5750元；二合共2023注中獎，每注可得750元。

第107000148期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、09、11、14、15、16、18、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共15注中獎，每注可得10萬元；參獎共465注中獎，每注可得500元；肆獎共4548注獲得，每注可獲得100元。

第107000244期今彩539中獎號碼為「14、16、27、32、35」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共124注中獎，每注可得2萬元；參獎共4728注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3809注獲得，每注可獲得50元。

第107000244期39樂合彩中獎號碼為「14、16、27、32、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共108注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4998注中獎，每注可得1125元。

第107000244期3星彩中獎號碼為「602」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000244期4星彩中獎號碼為「3689」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」