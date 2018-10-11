不滿漏油事件態度 湖西鄉公所與自救會告中油

中油湖西油庫爆發漏油隱匿事件，湖西鄉民曾發動圍廠抗爭。（記者劉禹慶攝）

2018-10-11 15:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隱匿長達1年的中油湖西油庫漏油事件，遭到踢爆後近3個月，湖西鄉公所及自救會成員，不滿中油事後處理態度及澎湖縣政府未派員進駐災害應變處理中心，今由鄉長吳政杰領軍，前往澎湖地檢署按鈴控告中油，提起訴訟及求償。

吳政杰表示，中油湖西油庫今年1月17日，湖西鄉公所就接獲檢舉，並轉報澎湖縣政府環保局，卻得到無異議回覆，今年7月17日被媒體踢爆後，自事發當時，立即成立災害應變處理中心，並設立專案窗口協助居民登錄資料，並要求相關負責單位出面處理！但仍有多起提報案件至今仍未見具體回應及結果。

由於事發至今近3個月，慰問金發放範圍及標準仍不周全、損害調查資料蒐集消極被動、案件問題回應緩慢敷衍、損害賠償標準混亂、損害澎湖好鄉名譽及各產業後續產銷、對湖西土地長期難以估算傷害及對鄉公所災害處理小組工作之虛應敷衍，實有怠惰瀆職之嫌！因此依法提出告訴，提起訴訟及求償，並對行政單位怠職部分，向監察院陳情。

針對湖西鄉公所及自救會提出司法訴訟，澎湖縣政府環保局表示，監察院今年8月已派員抵澎調查，同時也已要求中油加快賠償認定及速度，對於已提報的20餘件公共糾紛處理案件，澎湖縣政府也提供協調平台，讓中油與受害民眾直接面對面溝通，加快全案賠償的速度。

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