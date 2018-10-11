秦偉性侵被重判八年 仍遭高院限制出境

2018-10-11 10:18

〔記者楊國文／台北報導〕藝人秦偉被控對8名女子犯下10起性侵既遂或未遂案，其中兩女年僅14、17歲，檢方求刑41年，台北地院僅認定秦偉性侵女造型師、女編劇和女粉絲3人，依3個強制性交罪判8年徒刑，其他5女證據不足判無罪，高等法院本月4日首度開庭，秦偉辯稱無罪，「我沒有強迫她們做不願意做的事」，並再度聲請解除限制出境，但高院認為他有畏罪逃亡之虞，仍將他限制出境、出海。

高院裁定認為，秦偉涉獲強制性交罪重大，所犯是最輕本刑三年以上的重罪，且秦偉均否認犯罪，與檢方調查和一審判決認定的事證不符，加上一審被判八年重罪，依常理有高度畏罪逃可能性，因本案日前才開始審理，為便於日後審判順利進行，裁定自11日起將他限制出境、出海。秦偉案發後至今，多次聲請解除限制出境均遭駁回。

據了解，高院近日將分批傳訊上訴的8名女子到案。

女造型師A女前年在臉書發文影射秦偉性侵多人，並控秦偉藉口做造型，騙她回住處，藉挑衣服之際性侵；秦偉遭揭發後，有多位被害人陸續提告，秦偉則否認性侵，不過檢方偵查後認定有8名被害人，遭秦偉性侵既遂或未遂10次，起訴並求刑41年。

一審認定其中3件成立犯罪，分別為秦偉與A女碰面後對她性侵，秦辯稱兩人在交往，但他僅提到兩人交往至少一年，卻無法講出曾去何處約會、吃飯，或有何互動回憶，而A女前後供述一致，顯示兩人關係不如一般情侶密切，認定性侵屬實。

秦偉另透過從事演藝幕後工作的友人臉書認識C女，邀C女到住處討論案子時性侵，秦在偵審初期否認知道C女身分，但C女作證過程無瑕疵，採信被害人說法。

R女除了指證遭性侵，她的友人也證實R女事後找他哭訴，加上秦對R女性侵手法與A女、C女如出一轍，認定R女受害。其餘5人僅有單一指述或證據有矛盾，判決無罪。多位被害人獲悉秦偉被判刑8年，怒嗆「活該」。