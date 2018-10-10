10/10 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-10-10 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月10日）開獎的第107000081期大福彩、第107000243期今彩539及第107000147期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000081期大福彩中獎號碼為「01、02、08、18、27、28、30，特別號：13」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共56注中獎，每注可得4000元；肆獎共956注中獎，每注可得400元；普獎共7198注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000147期雙贏彩中獎號碼為「01、07、09、10、11、14、15、17、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共15注中獎，每注可得10萬元；參獎共399注中獎，每注可得500元；肆獎共4758注中獎，每注可得100元。

第107000243期今彩539中獎號碼為「02、09、14、22、37」，頭獎摃龜；貳獎共141注中獎，每注可得2萬元；參獎共5297注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1185注中獎，每注可得50元。

第107000243期39樂合彩中獎號碼為「02、09、14、22、37」，四合摃龜；三合共125注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5588注中獎，每注可得1125元。

第107000243期3星彩中獎號碼為「887」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000243期4星彩中獎號碼為「4537」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」