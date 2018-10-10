寵物餐廳幫常客顧愛犬 熱衰竭死亡竟謊稱「走失」…

2018-10-10 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣水上鄉有家寵物樂園餐廳日前接受常客陳姓飼主的請託，代為照顧法鬥犬愛犬，不料，當天下午法鬥犬疑似因熱衰竭吐舌倒地，工作人員送抵寵物醫院急救時已死亡；結果負責人事後不敢向飼主吐實，謊稱「走失」，事實卻是將法鬥犬遺體用塑膠袋包起，丟棄在草叢，幾天後才向飼主坦承。

綜合媒體報導，這間寵物樂園餐廳位在台1線旁，是由愛毛小孩的謝姓與鄭姓業者所開設，他們自己家中也養了5犬9貓；這間寵物餐廳雖然裝潢沒有其他店家精緻，但是空間寬敞乾淨、價格實惠，靠著口碑吸引了不少客人，帶著自家寵物前來玩樂。

這起憾事發生在今年9月30日，當時陳姓飼主帶著毛小孩法鬥犬「臭臭」來遊玩，因為當天下午有工作，委託業者代為照顧，先行離開；不料，當天下午約3點，工作人員發現「臭臭」吐舌，且倒地不動，嚇得工作人員趕緊先帶牠去沖涼，之後緊急送往動物醫院急救，但因為假日許多醫院沒開，輾轉送抵開業醫院仍死亡。

當天飼主前來接愛犬，鄭姓業者疑似不敢吐實，竟推稱「臭臭」走失，憂心如焚的飼主趕緊尋找，除了透過社群平台發布協尋訊息，隔天還報警求救；結果時隔8天業者才向飼主坦承「臭臭」疑似熱衰竭死亡，帶飼主到擅自棄屍的地點尋找，飼主見到被蛆蟲啃食的愛犬遺體悲痛不已；事後鄭姓業者下跪道歉，說因為害怕，才不敢向飼主坦承，至今仍感到不安，一定會賠償飼主，並協辦寵物後事；而寵物餐廳目前也已停業。

根據《聯合新聞網》報導，嘉大獸醫學院附設動物醫院獸醫師鄭智嘉說，法鬥、英鬥等鬥牛犬、短鼻種寵物犬，都是熱衰竭的高危險群，這類犬種喘的時候呼吸變快，很可能造成呼吸道黏膜水腫，呼吸道變窄；這類症狀不一定是環境熱引起，寵物緊張也可能會引發。