10/8 今彩539頭獎開出2注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-10-08 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月8日）開獎的第107000241期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，由台中市梧棲區中正里中興路348號1樓的「鑫土地公公益彩券投注站」和台北市大安區東豐街8號的「東豐發彩券行」開出；第107000081期威力彩及第107000145期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000081期威力彩中獎號碼為「09、16、21、24、29、36，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得552萬4082元；參獎共23注中獎，每注可得15萬元；肆獎共105注中獎，每注可得2萬元；伍獎共461注中獎，每注可得4000元；陸獎共3507注中獎，每注可得800元；柒獎共6470注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬4983注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬7429注中獎，每注可得100元；普獎共7萬8407注中獎，每注可得100元。

第107000081期38樂合彩中獎號碼為「09、16、21、24、29、36」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共112注中獎，每注可得5750元；二合共1999注中獎，每注可得750元。

第107000145期雙贏彩中獎號碼為「01、05、07、09、11、14、15、16、19、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共69注中獎，每注可得10萬元；參獎共703注中獎，每注可得500元；肆獎共1萬2577注中獎，每注可得100元。

第107000241期今彩539中獎號碼為「07、25、29、32、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共5189注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬510注中獎，每注可得50元。

第107000241期39樂合彩中獎號碼為「07、25、29、32、36」，頭獎共1注中獎，可得21萬2500元；三合共91注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4534注中獎，每注可得1125元。

第107000241期3星彩中獎號碼為「485」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000241期4星彩中獎號碼為「0326」，正彩共27注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」