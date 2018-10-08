檢舉違停7千件？遭私刑圍毆 男子卻選擇息事寧人

警方抵達後衝突結束。（記者洪臣宏翻攝）

2018-10-08 18:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕1名男子連續檢舉車輛違停，鄰居們怒不可遏登門理論，男子不干示弱申辯，引發7、8名男子圍毆，其他人在旁不斷喊「惡質」、「白目」，動用私刑影片被po網路，網友看法兩極，不過被毆男子選擇息事寧人，暫時沒有提告。

社群網站po出一段男子被圍毆畫面，被毆男子大聲反嗆，「如果你們沒有違停，我檢舉也不會…」沒想到又是一陣拳如雨下，一旁圍觀的人沒有勸架，反而痛斥「講三小」，男子又說「錢也不是我罰你們的」、「那你們就不要違規呀！」堅持不認錯，衝突更烈。

直到被毆男子家屬出面，不斷高喊「不要打了」，並以肉身阻擋動粗，但鄰居仍叫喊「要檢舉時，為什麼不通知一下移車？」、「天天檢舉」，鄰居們怒氣們似乎得到宣洩，才停止這場全武行。

影片po出後，有網友指稱該男子從今年1至9月檢舉了7千餘件違停，正義魔人犯眾怒才會遭到私刑伺候，有網友認為抓耙子被打活該，但也有人直指打人就是不對，罰單只罰數百至數千元，打人得吃上官司又賠錢。

轄區林園分局指出，該事件發生在3日、大寮區民和街上，鄰居30餘人疑似不滿長期被檢舉違停，登門理論，未料口角引起群毆，員警獲報趕抵時，衝突已經結束，事後無人提出告訴。

至於該男子檢舉次數，林園分局基於保密規定，不願提供，警方指出，林園分局轄內今年度（截至9月）共受理檢舉7697件，其餘無法說明。