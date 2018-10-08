9個月檢舉逾7600件 1句話引來7人圍毆

檢舉達人與鄉親一言不合，遭到7、8人圍毆。（圖擷自黑色豪門企業臉書）

2018-10-08 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕最近網上流傳一段影片，高雄一名男子疑似因為到處檢舉交通，9個月檢舉了7600多件，引來激憤，加上男子又質疑遭檢舉者「如果你們沒有違停...」，因此遭到7、8人圍毆。

臉書「黑色豪門企業」今天貼出一段影片 ，影片中一位高雄大寮區的檢舉達人被民眾圍毆。片中男子因長期檢舉住家附近的交通違規，引來約30名鄉親上門理論。檢舉達人卻認為是違規停車有錯在先，檢舉並沒有不妥，之後他一句「如果你們沒有違停...」又引來不合，隨後遭7、8人圍毆。

綜合報導指出，事件發生在10月3日晚間，轄區林園分局中庄派出所長劉進展表示，被打男子在家屬勸說下，表示要低調處理、暫不追究。不過警方仍會依據網路影片畫面，清查並通知涉嫌打人的當事人前來說明，如果之後檢舉人提告傷害，將會依法偵辦。如果沒有提告，也會依《社會秩序維護法》開罰。

警方將清查打人的當事人 依法處理或開罰

有網友爆料，該名男子個人檢舉案件從今年1月到9月就有7600多件。林園警分局表示，分局今年度截至9月止共受理檢舉案7697件，不過該檢舉人的個資與檢舉次數因保密規定無法提供。

大寮區中庄里長吳玉訓也說，該檢舉達人不只檢舉自己里內，鄰近後庄里、江山里等區里也會檢舉。吳玉訓表示，附近地區人車不多，民眾習慣將車子停在自家門口，不是騎樓也不是人行道，但檢舉達人不管是私人地或公有地全部檢舉，才引來被檢舉民眾心生不滿。