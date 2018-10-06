重機女騎士擦撞護欄噴飛腦死 家屬決定器捐

張姓女騎士行經台64線快速道路五股路段，疑似過彎時車速過快，擦撞護欄後自摔，重機遺留現場。（記者曾健銘翻攝）

2018-10-06 18:26

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市42歲張姓女騎士昨晚與好友相約騎大型重型機車到八里喝咖啡，今天凌晨1點左右，張女騎車回家，行經台64線快速道路五股路段，疑似過彎時車速過快，擦撞護欄後自摔，頸椎重創，當場失去生命跡象，送醫後雖一度恢復呼吸心跳，但今天下午仍因傷重腦死，據悉，家屬雖然哀傷，但決定器捐，讓張女的器官遺愛人間。

警方調查，張女與前夫在多年前離婚，目前獨居在新北市樹林區，平時在寵物美容店工作，她酷愛騎重機，還購入2輛，經常與友人相約四處騎車踩點，據悉，張女最近升格當阿嬤，日前還抱著金孫合照，將照片PO上網分享喜悅。

據了解，張女昨天與車友相約到八里喝咖啡，深夜1點左右大家騎車返家，張女在過彎時摔車，警方勘驗現場發現，撞擊點距離重機倒地位置長達130公尺，懷疑是轉彎時車速過快，擦撞護欄後自摔，而張女雖配戴全罩式安全帽，但沒穿防摔衣，摔車後噴飛60公尺遠，導致頸椎嚴重扭曲變形。

警方說，張女送醫搶救後雖然恢復呼吸心跳，但仍傷重昏迷，直到下午因傷重遭院方宣告腦死，讓家屬悲慟不已，經過親友討論後決定器捐，目前正在等待醫師判定腦死後再進行器官摘除，而警方也會持續追查詳細的車禍原因。