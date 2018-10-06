當車手3天沒領款 法官判他強制工作3年學技能

2018-10-06 17:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕鄭姓男子去年10月加入詐欺集團當車手，「待命」3天，沒有領錢，卻與另一位車手同車，被警察一併逮捕，台中地院認為鄭男未遂，可以減刑，依組織犯罪條例輕判徒刑4月，可易科罰金12萬元，但他觀念偏差，令入勞動場所強制工作3年，鄭男上訴二審，質疑當車手僅3天且沒有領錢，卻強制工作3年，違反比例原則，法官卻說，鄭男年僅20歲卻觀念偏差，強制工作是要讓遊蕩怠惰而犯罪的人，習得一技之長，重返社會能自立更生，據此維持原判，可再上訴。

判決書指出，20歲高中學歷的鄭男，去年10月23日加入暱稱「總部」、「豪豪」的詐欺集團當車手，他在同月23、24與27日，從台中市搭車到台北市「待命」3天，領了9000元的車資，但遲遲沒有獲得上級的領款指示，卻在27日上午與車手黃家威（判刑2年）同車，從台中市搭乘客運到台北市「待命」時，台北內湖警方追捕黃男，一併逮捕他。

台中地院認為，鄭男參加詐欺集團，觸犯組織犯罪防制條例，但考量他坦承犯行，也沒有領到錢，依組織犯罪條例輕判徒刑4月，可易科罰金12萬元，但令入勞動場所強制工作3年，9000元車資屬於犯罪所得，宣告沒收。

鄭男上訴二審，辯稱自己只有20歲，社會經驗不足，應屬情有可原，且參與車手僅有3日，沒有實際領錢，卻宣告強制工作3年，違反憲法的比例原則精神，聲明減刑並撤銷強制工作。

台中高分院法官卻說，鄭男正值青年，不思正途賺錢，卻貪圖不法利益，價值觀念偏差，當車手助長詐騙歪風，但考量他當車手時間不長，犯罪所得不多，被捕後又坦承犯行，已給予減刑，僅判處4月徒刑，至於強制工作，是要讓遊蕩或怠惰成習而犯罪的人，培養勤勞習慣與正確工作觀念，習得一技之長，重返社會自立更生，據此駁回上訴，可再上訴三審。