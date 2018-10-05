國道3號9車連環撞釀1死3傷 肇事原因曝光

小貨車撞上前方大貨車。（記者羅欣貞翻攝）

2018-10-05 22:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國道三號南下414.7公里處，今天下午4點16分發生9車連環撞大車禍，一部小貨車撞上前方大貨車及7部自小客，小貨車駕駛不幸身亡，另有3人輕傷；事發當時，總統視察大潮州人工湖結束，車隊轉往大鵬灣，國道警察依據特種勤務條例第12條規定實施交通管制，不料小貨車未注意前方狀況，撞入停等車陣。

國道公路警察局第五公路警察大隊今晚說明，事發於國道3號南下414.7公里竹田系統，今天下午4點16分，一部自用小貨車疑因未注意車前狀態，追撞一部大貨車及7部自小客車，小貨車駕駛送醫急救，不幸於晚間6點02分宣告不治，另有3人受傷。

事故發生時，警方正執行特種警衛勤務，總統車隊預備由台88線潮州端駛至國道3號竹田交流道系統南行。國道第五大隊長黃得彰說明，先導車於4點14分下達主線管制，國道上車輛接續停等約百餘公尺，4點16分30秒左右發生事故，小貨車駕駛人為何未注意車前狀況，直接撞擊停等車陣？警方將詳細調查釐清，是否有酒後駕車、疲勞駕駛，或其他原因。

警方說，交通管制點距總統車隊經過的竹田交流道系統約1.2公里，總統車隊4點17分通過竹田系統交流道，是在車禍發生後30秒，也未行經車禍現場。

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