路口擦撞機車失控 轎車翻覆四輪朝天

2018-10-03 14:44

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區今天凌晨1點多驚傳翻車，駕駛轎車的26歲簡姓男子行經中山路、仁愛街口時，不慎擦撞騎乘機車的21歲郭姓男子，隨後轎車失控衝撞路旁店家翻覆，警消獲報趕抵救援所幸2人皆為輕傷。

警方初步調查，當時轎車沿中山路直行，疑為了閃避從仁愛街彎出來的機車發生擦撞，隨後轎車衝撞店面翻覆，並推撞上路邊汽、機車，經酒測確認雙方皆無飲酒情形，因當時中山路路口閃黃燈，而仁愛街街口則是閃紅燈，將再進一步釐清事發過程及雙方責任歸屬。