10/2 大樂透、今彩539頭獎各開出一注！ 雙贏彩摃龜

2018-10-02 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月2日）開獎的第107000083期大樂透、第107000236期今彩539頭獎各開出一注，分別由基隆市中正區義二路65號1樓的「鋐昌投注站」以及台北市信義區吳興街135號的「善緣彩券行」開出；第107000140期雙贏彩頭獎摃龜；「中秋加碼」則再開出7組。

第107000083期大樂透中獎號碼為「02、08、16、33、42、47，特別號：14」，頭獎共1注中獎，每注可得1億元；貳獎摃龜；參獎共52注中獎，每注可得3萬6103元；肆獎共100注中獎，每注可得1萬2068元；伍獎共1867注中獎，每注可得2000元；陸獎共2528注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5106注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3549注中獎，每注可得400元。

第107000083期49樂合彩中獎號碼為「02、08、16、33、42、47」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3759注中獎，每注可得1250元。

第107000140期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、07、08、13、14、17、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共397注中獎，每注可得500元；肆獎共4624注中獎，每注可得100元。

第107000236期今彩539中獎號碼為「09、21、27、33、34」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5601注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8002注中獎，每注可得50元。

第107000236期39樂合彩中獎號碼為「09、21、27、33、34」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共141注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5308注中獎，每注可得1125元。

第107000230期3星彩中獎號碼為「010」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000230期4星彩中獎號碼為「4848」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

第107000083期大樂透「中秋加開獎項」中獎號碼為：「01、05、11、14、27、38、39、41、48」，第107000077期至本期累計開出103組加開獎項，已達（超過）100組，本活動至本期結束。

今日的大樂透「中秋加開獎項」，詳細中獎獎號及對應獎金如下：