鑽前5分鐘停車免費漏洞 男爽停174次GG了

男子鑽停車場前5分鐘免費漏洞，半年進出174次沒繳過錢，被依詐欺罪嫌起訴。該停車場已結束營業，圖為示意圖。（資料照）

2018-09-28 13:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕45歲萬姓男子鑽停車場前5分鐘免付費漏洞，且無人管理，利用以車換車的方式，將自家3輛車免費停放在該停車場，半年進出174次、詐得約4萬元停車費，新北地院今依詐欺得利罪判萬男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

檢警調查，去年5月至11月，萬男將車停進新北市板橋區環河西路、華江八路附近一處可使用悠遊卡付費的民營停車場，發現停車場無人看管，且5分鐘內離場免收費，竟起了貪念，先把轎車停進停車場，幾天後再開另一輛貨車進去刷悠遊卡，利用這5分鐘的緩衝期間，換開轎車出來，使收費設備誤以為同一車輛已於5分鐘內進出停車場而免收費，萬男前後將自家3輛車以此方式開進該停車場停放，逃避繳費。

萬男不花一毛錢將車「停到好、停到爽」，3輛車半年進出場次數高達174次，業者調閱監視器逐一比對，才發現3台車車主都是同一人，業者以月租費計價，認為萬男共詐得約4萬元停車費，對萬男提告。該座民營停車場僅是短期停車場，今年1月已結束營業，現已是新建案建地。

審理時，萬男認罪，法官考量他犯後態度尚佳，判他拘役，不法所得4萬元則宣告沒收。