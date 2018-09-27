元代名畫值5億人民幣？ 收藏家送裱爆糾紛遭起訴

2018-09-27 17:56

〔記者錢利忠／台北報導〕方姓藝文收藏家自認收藏的名畫是出自元代畫家黃公望的手筆，市價5億人民幣起跳，為求妥善保存，他委請游姓畫廊老闆幫忙裱褙，後來卻被游男告知畫作褪色且疑為贋品；方男質疑游男技術不佳導致名畫受損，而與游男全家爆發衝突並涉嫌傷人，台北地檢署今依恐嚇及傷害罪將方男起訴。

檢方調查，方男自稱被毀損導致褪色的畫作，為元代畫家黃公望的作品《天池石壁圖》軸絹本，且方男堅稱該畫作經中國北京故宮鑑定為真，市值超過5億人民幣；方男庭訊時曾以背劍的姿勢將畫筒斜背在後，亮畫時還以猶如取劍的態勢取畫，但他始終不願向檢方說明從何處取得畫作，檢方也無從辨識真偽。

游男指控，方男不滿畫作褪色，自稱畫作為真，動不動就來畫廊索賠，不僅出言恐嚇說：「我要你們的命！」甚至還動手推老闆娘，為此才控告方男恐嚇及傷害罪。不滿畫作受損的方男，則反控游男毀損、詐欺；另外還控告游男夥同妻兒聯手打他，加告游男一家3口涉嫌傷害。

檢方認為，游男裱褙時發現畫作褪色，便主動告知方男，且還願意提供自己的收藏，包括出自郎世寧等名家之手的珍貴畫作當作擔保，因此認定游男並無毀損及詐欺的犯意，且查無游男一家對方男動粗的事證，所以將游家3人不起訴。

檢方調查，方男於去年11月將畫作送請游男裱褙而出現糾紛之後，曾多次上門對游男嗆聲：「要剁手剁腳才聽得懂嗎？...我要你們的命」，甚至還在爭吵時推傷游妻；游男為求圓滿處理糾紛，曾找民代協調並出具收藏的名畫作擔保，仍無法使游男滿意，因而不敢開店做生意。

檢方認為，方男此舉已構成恐嚇及傷害，考量雙方無法達成和解，所以將方男起訴。