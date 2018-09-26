「以核養綠」黃士修出庭 泣訴：擋人財路嗎？

2018-09-26 10:30

〔記者溫于德／台北報導〕「以核養綠」公投提案領銜人黃士修不滿中選會拒收2萬餘份連署書，定暫時狀態假處分；台北高等行政法院今天上午開庭，雙方仍各自主張，法官庭末諭知候核辦。出庭後的黃帶淚表示，我只是希望一個民主法治國家，還給我們選擇的權利，不解為何就受到打壓，「因為我們擋人財路嗎？」隨後陪絕食已逾160小時的台北市議員參選人侯漢廷就醫。

黃士修委任律師葉慶元稍早當庭主張，於法、中選會本月13日仍應接受「以核養綠」2萬多份公投連署書、併入6日已送件的31萬4135份，但中選會反駁，黃已無補提權利；雙方當庭就公投法、行政程序法等各自解讀。

至於黃本身原本預計親自表述主張，但法官認為「相關主張均已寫在書狀內」，參考書狀內容即可。

葉慶元庭外受訪表示，民眾將連署書送到中選會、單位沒有拒收的權力，若拒收本身就違法，且即便單位之後發文告知，卻未說明依據法令；葉直言，中選會實際上只有一個目的，「就是要杜絕人民行政救濟的手段」，並批「藐視法治的行為」，且若公投不能併大選，單獨舉辦公投時、則需500萬的贊成票，因此才會提起本案，盼法官了解本案緊迫性，准許定暫時狀態假處分，要求中選會收件。

黃士修接話表示，「以核養綠」公投是唯一一個不斷被違法提前期限、不斷被點名或針對性而放話來打壓的公投，「因為我們知道是擋在幾兆人的利益之前」，可能會有生命危險；黃接著說，自己絕食140小時後送醫，但朋友侯漢廷仍持續在絕食、已逾160小時，差點昏倒，他只盼一個民主法治國家，還給人民選擇機會，不解「為什麼要遭受這樣的打壓？」「並問因為我們擋人財路嗎？」

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