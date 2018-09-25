國3通霄段10車追撞1死8傷含孕婦 北上全線封閉大塞車

國道3號連環車禍，造成車輛回堵，全線封閉中。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-25 20:22

首次上稿 18:22

更新時間 20:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕福爾摩沙高速公路國道3號北上136.9公里苗栗通霄路段，今傍晚5點多發生10輛連環追撞事故，其中1名男姓駕駛與懷孕5個月的妻子被卡在被壓住的小客車內，孕妻被救出時僅受輕傷，但男子已無生命跡象，送醫搶救不治，另還有1人頭部遭削重傷送醫，共造成1死8傷；這起車禍造成該路段全線封閉，車流回堵5公里，肇事原因仍有待釐清。

第二公路警察大隊表示，現場共3輛大貨車、1輛小貨車及6輛小客車追撞成一團，由於大貨車翻覆橫擋路中央，加上貨品散落一地，目前已調派警力疏導車輛離開高速公路行駛替代道路，並將封閉通霄北上入口。

其中1輛白色休旅車遭翻覆的貨車壓住，擔任軍人的29歲張姓駕駛與同齡趙姓孕妻受困車內，趙婦被救出時丈夫仍受困車內，她不斷哭喊「救救我老公！」但等到大型機具到場將貨車移開後，張男脫困但卻已無生命跡象，送往大千醫院急救仍宣告不治。

現場遭撞駕駛表示，當時北上後龍段正在施工，導致車輛回堵至通霄段，所有車輛皆停在原地，但後方突然傳出轟然巨響，只見一輛聯結車高速衝撞輾過數輛車後，最後撞上一輛槽車才停下，數輛轎車被撞成廢鐵，聯結車則橫倒在路中央，貨物則散落滿地。

國道3號連環車禍，造成車輛回堵，全線封閉中。（記者鄭名翔翻攝）

現場一片狼藉，消防隊員設法搶救受困傷患。（記者鄭名翔翻攝）

消防隊出動大型吊掛車輛加快搶救。（記者鄭名翔翻攝）