朋友欠債缺錢 4男結夥搶劫仇敵1.4萬助他

2018-09-25 10:48

［記者楊政郡／台中報導］4名20歲左右的年輕人，其中周男有債在身，其他人講義氣要幫忙解決，竟打算以強盜方式取得財物，找上之前有發生糾紛的許男，持棒球棍、水果刀及西瓜刀，挾持後搶走許南及其友人身上現金1萬4000元及2支手機，周男分得1萬2000元，楊、謝各1分千元，開車的鄧男沒分到錢，檢察官依加重強盜罪起訴，同時面臨7年以上有期徒刑。

據檢察官調查，今年5月28日晚上11時許，周（19歲）、楊（21歲）、謝（20歲）、鄧（20歲）及多名友人在台中市豐原區某土地公廟前廣場閒聊，周提到他債務在身，向楊、謝、鄧邀約及提議，行搶與他們有過糾紛的許男，年輕人基於義氣，同意幫忙，由周男邀約許見面。

29日凌晨5時許，許男不知有詐，與林姓友人駕駛小客車一起赴約，一到大雅區和平路邀約定點未下車，周男就進入許男車子後坐，持水果刀抵住許男，謝男也持西瓜刀進入後座抵住林男，並搜刮他們身上1萬4000元及2支手機，兩人掙扎中都被水果刀及西瓜刀割傷。

鄧男在車上駕駛座隨時準備開車接應，楊男持棒球棍站在車外把風，而周、謝兩人得手，一起坐上鄧男的小客車離開現場。

周男分得1萬2000元，楊、謝各分1千元，開車的鄧男沒分到錢，29日晚上陸續被逮捕及傳喚到案，他們觸犯加重強盜罪，將面臨7年以上有期徒刑。