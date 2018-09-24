在家開心烤肉險些吃官司 超瞎原因竟和選舉有關...

2018-09-24 13:29

〔記者佟振國／南投報導〕中秋節最應景的活動就是「烤肉趴」，但南投縣埔里鎮張姓婦人開心在家烤肉卻差點吃上官司，原來她未經同意，將住家巷弄內的參選人選舉看板拆下，當成點火燒炭時煽風助燃的扇子，事後也沒物歸原位，參選人發現看板不翼而飛，懷疑遭人蓄意破壞，警方獲報偵辦才查出超噴飯案情，參選人則是原諒婦人無心之失，為烏龍案劃下圓滿句點。

距離年底選舉還有2個月，競選旗幟、看板、布條早已充斥大街小巷，先前埔里鎮曾傳出民進黨提名縣議員參選人葉仁創的競選布條慘遭不明人士噴漆塗鴨，參選縣議員的鎮民代表黃正男昨天陪同鎮民代表參選人羅書婷報案，指稱懸掛在大城1巷內的2塊競選看板不翼而飛，懷疑有人故意破壞，恐涉及違反選罷法、毀損等刑責，但萬萬沒想到看板卻成了民眾的烤肉神器。

埔里分局愛蘭派出所員警查訪巷內居民，才知是同巷的張姓婦人所為，張女到案後十分緊張，急著表示中秋連假家中烤肉，點火燒炭，一時找不到煽風的工具，見住家巷內掛有看板，大小適中，未經參選人同意即拆下2片看板，為炭火煽風助燃，事後也忘了物歸原位，警方則在婦人家中找到被當成扇子的看板，終於解開看板失竊之謎，參選人也願意原諒婦人的無心之過，也讓烏龍事件有圓滿結局。