中秋夜行車糾紛 10多人砸車當警面砍人

周男開的白色座車右後車窗被砸破。（記者方志賢翻攝）

2018-09-24 12:56

［記者方志賢／高雄報導］高雄市三民區今凌晨發生糾眾砍人事件！周姓男子與3名友人中秋夜烤肉夜遊後，開車經自立、建國路口，遭3輛車包抄攔車後，10多人持棍棒砸破周男車窗，2名警員巡邏發現下車制止，未料眾人當警面毆打周，並持刀砍傷周腹部1刀，警見情勢危急，朝打人一方噴辣椒水，2男眼睛被辣椒水噴到就逮，警事後又逮5人，初步了解疑行車糾紛尋仇，正進一步釐清案情。

警方指出，24歲周男今凌晨與1男2女友人，剛吃完中秋夜烤肉趴，周男開車載3人夜遊，約4時30分許，行經三民區自立、建國路口時，突然遭3輛車包抄攔阻，10多名約2、30歲年輕人，一下車就大聲叫囂，有人持鋁棍砸破周男座車右後車窗，周男和友人嚇得逃出車外。

2名派出所警員巡邏經過建國、自立路口，見雙方糾紛，下車處理，未料砸車一方竟當著警察面毆打周男，有人趁機持刀朝周男腹部砍1刀，造成腹部約3公分傷口，送醫住院治療中。

警隨即呼叫快打警力支援，並朝打人的一方噴辣椒水，其中24歲黃姓及22歲楊姓男子，因被辣椒水噴到眼睛睜不開，當場被警方逮捕，其餘人見苗頭不對，鳥獸散，警方事後又循線逮獲蔡姓男子等5人。

涉嫌打人的一方事後聲稱，雙方因行車糾紛，於是攔車要教訓對方，但真正原因，仍由警方進一步釐清中。