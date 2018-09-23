不知銀行3點半關門改搶郵局 2笨賊落網

2018-09-23 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陳姓、楊姓兩名男子在今年3月同遭資遣後，疑因缺錢花用，動起歪腦筋，竟謀議持玩具槍分工搶銀行；兩人雖經事前勘察銀行周邊環境，但21日下午4點許欲動手時，驚訝發現銀行3點半已關門，臨時改搶郵局，結果可能太過慌張，未得手反而掉槍而倉皇逃離，警方今晨循線將2兩嫌拘捕到案。

新竹縣政府警察局新湖分局表示，這起搶案21日下午將近5點時，發生在新豐鄉山崎地區一家郵局。1名歹徒持玩具手槍高喊「搶劫，不要動！」，原以為郵局人員會乖乖地交出現金，結果員工機警按下警鈴，歹徒反被警鈴嚇到，尚未得手，即衝出郵局驚慌地騎機車駛離，逃走時玩具手槍還掉落騎樓地面。

雖然歹徒以膠帶遮住機車車牌，警方獲報後，調閱郵局及周邊路口監視器，以大數據分析，仍鎖定涉案對象。今天凌晨分頭前往新北市板橋區和彰化縣二林鎮，拘捕陳男（33歲，有毒品、詐欺和竊盜等前科）和楊男（34歲，有公共危險前科）兩嫌，並查扣作案機車及工具一批。

陳、楊落網後向警方供稱，他們原本都在湖口鄉的新竹工業區某公司服務，因3月遭資遣後，陳男稱母親欲手術亟需用錢，楊男則稱積欠40萬元，才會鋌而走險搶銀行。

警方調查發現，兩人原計畫搶劫台1線新豐路段上一家銀行，行前並數次勘查，研議由陳男騎機車進入行搶，楊男開車在外頭接應，以躲避警方查緝；但他們不知道銀行下午3點半就過營業時間，臨時決定改搶附近的郵局。訊後全案依強盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新湖警分局表示，此案有賴郵局員工平時訓練有素，並機警按下警鈴；警方呼籲中秋節期間，在金融機構提領現金，要注意提款安全。

相關影音