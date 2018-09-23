受暴兒童遭寄養童性侵 繼父要求國賠400萬

2018-09-23 14:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名7歲黃姓男童因繼父管教過當，今年3月被強制安置在台南溪北一寄養家庭，遭同為寄養童的11歲楊姓少年多次猥褻性侵，寄養家庭於今年4月發現後通報社工介入，南市社會局立即並將他安置到另外的寄養家庭，同時向警方報案，目前全案由台南少年法庭審理中。

事後，黃童繼父及母親認為南市社會局違法安置，寄養家庭疏失導致兒子遭性侵，身心嚴重受創，除控告社會局外，並於今年8月向台南市政府提出請求國家賠償共400萬元。

黃童繼父說，他是因為兒子不聽話，才會動手打兒子，就被鄰居通報家暴，但社工卻不採信他，導致他兒子遭到性侵害。而整件事，他們竟事隔1個多月才被告知。

社會局家防中心主任鄭妙君表示，黃姓男童因被家長管教過當成傷，家防中心於今年3月進行緊急安置並送法院核備，安置程序都依法處理，但在安置期間發生其他安置童猥褻情事，深感遺憾，事發後也立即向學甲分局報案進行司法調查，當時因黃童情緒還不穩定，也害怕被家長責備，經輔導待其情緒穩定後，立即主動告知黃童家長，期間並無延誤處理或刻意不通知，此外也積極提供這兩名兒童性平教育及心理諮商服務。

另，有關黃童家長提出國賠請求，鄭妙君強調，社工因評估黃童受到不當管教，依法聲請安置，法院核備也駁回家長抗告，目前仍在國賠處理時效內，一切依照程序處理。

社會局表示，經調查，黃姓男童被同為寄養童楊姓少年猥褻案，不只發生一次，但並未侵入，事發後也緊急隔離另行安置，該寄養家庭為一資深又有經驗的寄養家庭，也即時發現問題並通報社工介入。未來，該局也會再對相關人員加強專業訓練，增進一線照顧人員敏感度及危機處理能力。