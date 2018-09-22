檢察官老梗 桃園婦人被騙走380萬養老金

2018-09-22 18:28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市年近70歲的蔡姓老婦，日前在兒子陪同下前往桃園警分局埔子派出所，報案指稱被詐騙集團騙了380萬元養老金，承辦員警花了二天時間，不眠不休調閱監視器，鎖定28歲蔡姓車手，今天上午將他逮捕到案。

老婦哭訴，車手佯裝成檢察官並以老婦詐領傷殘補助為藉口，要求配合將存款匯至指定帳戶，交由檢察官監管，老婦不疑有他，將數百萬元分次匯至帳戶，不料卻遇上詐騙集團。

派出所受理報案後，與偵查隊反詐騙小隊組成專案小組進行偵查，經過追查將陳姓詐騙車手查緝到案，陳男供稱，自己只負責領錢，接到領錢（電話）指示，會有名男子將存簿及印章帶來給他，等領完錢後將贓款及存簿、印章再交回給該男子，為了規避警方追查，該男子對於身分非常保密，雙方交接物品時極少交談，所以陳嫌完全不知道他是誰，只記得大略的碰面時間。

員警王孝慈接獲報案後，犧牲下班時間花了2天，盯著螢幕過濾一週內數10支監視器，尋找可疑車輛，鎖定一部特徵與陳嫌所述相符的重機車，掌握蔡姓男子涉有重嫌，向檢察官報請指揮偵辦，並申請拘票獲准接獲報案追查，今天上午7點前往住處埋守。

準備與友人外出的蔡男見到警方大吃一驚，還想趁機將重2.78公克的2小包安非他命丟掉，但被員警逮個正著，到案後，蔡男起初還矢口否認是詐騙車手，經員警出示相關畫面，眼見無法狡辯，才自承因缺錢花用，才透過朋友介紹，擔任詐騙集團的車手管理員，負責指揮車手領錢及存簿等物品的保管，等收到贓款轉交上游，但對於其他人員完全不認識。

警方表示，將持續向上追查詐騙組織上游，將其徹底瓦解，訊後依毒品危害防制條例及詐欺罪嫌，將蔡男移送桃園地檢署偵辦。

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