暢通升遷管道 法警將增設小隊長

2018-09-21 12:41

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院為了解決法警組織扁平，升遷塞車的問題，日前通過「法院組織法」修正案，增設法警可視業務需要分小隊辦事，小隊長由法警兼任，落實分層負責，並鼓舞士氣；草案另授權法警有驅逐民眾、檢查隨身物品、使用警械的強制力，以維護法院安全。

法警小隊長為本草案重點，司法院指出，法警組織扁平，僅法警長、副法警長為管理幹部，缺少中層管理幹部協勤、管理，難以有效監督，因此有必要視業務需求增設小隊長，由法警兼任，落實分層負責，提昇管理效率，並暢通法警升遷管道，鼓舞法警士氣，但不另列等。

此外，司法院認為，法警為維護機關、人員、財產、安全、秩序、阻止犯罪、危害發生、避免急迫危險，有即時處置必要，於草案中明定地方法院得指派法警為對人管束、對物扣留、使用、處置或或其他必要處置等即時強制，以維護社會公益；但若即時強制造成無辜第三人損害，司法院也一併修「行政執行法」，讓這些人得以獲得補償。

草案還增訂，法警可檢查進出法院民眾物品，必要時可扣留，若民眾有滋事可能，法警有權予以驅離或拒絕他們進入法院；而人犯、少年、或收容人等受公權力拘束的人，法警也有權檢查身體、衣類及所攜帶物品。

而為了避免開庭當事人、提解的人犯、少年、被拘提人、被逮捕人或受管束者有自傷、自殺、攻擊他人、甚至是伺機脫逃之舉，草案也授權法警於必要時使用警械與械具，以防危害或人犯脫逃事情發生。

目前實務上，法警均依法官指示辦理送達、拘提、同行、逮捕、搜索、扣押等司法警察事務，目的為輔助司法權行使，與一般司法警察為偵查犯罪，主動實施偵查作為不同，因此，司法院認為法警應為法院職員，主要負責法院安全與秩序維護勤務，特於本次修正案中明定，法警只有在承法官之命辦理事務時，視為

司法警察。

「法院組織法」牽一髮而動全身，因此「行政法院組織法」、「智慧財產法院組織法」、「少年及家事法院組織法」也一併修正，近日送行政院會銜。