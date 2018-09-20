美國性侵犯擬約房仲拿鑰匙 警掌握行蹤計畫緝捕

3D列印手槍發明人威爾森，涉嫌性侵一名16歲少女，遭到美國警方通緝，逃到台灣。（法新社資料照）

2018-09-20 23:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），涉嫌性侵一名16歲少女，遭到美國警方通緝後本月6日入境台灣。警方根據蒐證，發現對方是有計劃潛來台灣藏匿和租屋長住，6日便透過租屋網與台北市某房仲聯繫，19日完成簽約，並預訂與房仲相約拿鑰匙、交屋。

刑事局國際科目前已通知美國AIT、FBI與ICE（移民與海關執法局）等相關單位，由於美方尚未提出相關協助的請求，威爾森在台動向現由刑事局嚴密監控中。

台北市警方是今日下午接到報案通知，才知威爾森來台後便透過全球網路租屋網站，在台北市尋找租屋資訊，並利用e-mail與一名房仲業者對談，打算自9月21日起，承租劉姓屋主位在台北市某套房半年。

警方調查，威爾森在19日前往房仲位於大安區羅斯福路四段辦公室內簽約，還先付了第一個月1萬9000元房租與1萬8000元押金。不過，20日威爾森在美國被控涉及性侵一事被大量曝光後，房仲業者看新聞時赫然發現「新聞主角」就是與他簽約的外籍男子，嚇得打110報警。

據了解，轄管警方為求慎重，還再次拿一張威爾森在新聞上的照片給房仲人員指認，房仲信誓旦旦聲稱簽約的人就是威爾森無誤。

房仲聲稱，他與威爾森討論租屋事宜都是透過e-mail往來，對方並沒留下通訊軟體聯絡方式或電話號碼。他說，他原先覺得奇怪，直至看到新聞，才知道威爾森在美國被控性侵一事有關。

房仲人員表示，威爾森原本與他約定直接在租賃的套房拿鑰匙，順便交屋。

刑事局國際科通知美國AIT、FBI與ICE（移民與海關執法局）等相關單位時，對方非常重視，但對方須經由開會等流程，才能向我方提出是否需協助驅逐出境等請求。但警方認為全案已曝光，威爾森恐移動地點藏匿，現將派員到場埋伏監控，若對方依約出現將由刑事局視狀況予以逮捕。