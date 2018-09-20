9/20 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-09-20 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月20日）開獎的第107000076期威力彩、第107000130期雙贏彩以及第107000226期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000076期威力彩中獎號碼為「22、25、31、32、34、35，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得4240萬4020元；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共47注中獎，每注可得2萬元；伍獎共403注中獎，每注可得4000元；陸獎共2148注中獎，每注可得800元；柒獎共4401注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬3337注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬7500注中獎，每注可得100元；普獎共5萬3152注中獎，每注可得100元。

第107000076期38樂合彩中獎號碼為「22、25、31、32、34、35」，五合摃龜；四合共12注中獎，每注可得6萬7500元；三合共105注中獎，每注可得5750元；二合共1570注中獎，每注可得750元。

第107000130期雙贏彩中獎號碼為「03、06、10、11、12、13、14、16、18、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共20注中獎，每注可得10萬元；參獎共570注中獎，每注可得500元；肆獎共6585注中獎，每注可得100元。

第107000226期今彩539中獎號碼為「14、24、28、31、39」，頭獎摃龜；貳獎共117注中獎，每注可得2萬元；參獎共4692注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4638注中獎，每注可得50元。

第107000226期39樂合彩中獎號碼為「14、24、28、31、39」，四合摃龜；三合共132注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5431注中獎，每注可得1125元。

第107000226期3星彩中獎號碼為「373」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000226期4星彩中獎號碼為「3762」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」