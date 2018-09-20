「槍斃我有什麼關係」 張安樂：中共捐錢給台灣願代勞

2018-09-20 09:54

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦中華統一促進黨被控違反政治獻金法等案，認為統促黨於花蓮大地震後，發放的千萬賑災款項來源有疑，今再傳喚張安樂出庭應訊；張安樂受訪表示，賑災款項他從中國事業拿了200萬人民幣，再加上另2名友人各出30、10萬人民幣，張強調：「如果共產黨要拿錢捐給台灣老百姓，他願意代勞，槍斃我有什麼關係」；現由檢察官偵訊中。

今天上午9點15分左右，張安樂在律師陪同下至北檢應訊，並在庭訊前接受媒體訪問，暢談了近10分鐘；張安樂除說明賑災款項來源，反問「拿這個來告我，不慚愧嗎？我坦蕩蕩，我還真的希望中國直接把錢給台灣老百姓，讓老百姓得到實惠，民間也不要被操弄仇恨中國。

張安樂說：「我們不要做井底之蛙，今天你探我錢也無所謂，今天真的共產黨拿錢出來捐給台灣老百姓，我願意幫他們代勞，槍斃我有什麼沒關係！我錯了嗎？你們這些政治人物嘴巴講愛台灣，其實是愛台幣。」

今年2月，花蓮發生規模6.0強震，造成多人死傷，同月17日，統促黨在張安樂帶領下前往花蓮發放千份紅包，每份紅包內有1萬元現金，耗資1000萬元；當時曾傳出這份大禮是中國政府出資，委由張安樂致贈給災民。

張安樂日前受訪承認，檢方有針對花蓮賑災一事進行訊問，包括資金來源、誰陪他去，紅包內的錢是誰裝的等問題，他說這些錢是他自掏腰包，盼能拋磚引玉，希望以後中國能直接救濟災民，增加民眾對中國的好感。張說，檢察官如果認為其中涉及不法，就針對他一人，將他起訴。

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