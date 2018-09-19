機場噁男在女裙「抹精」 瞎掰「她神似拋棄我的前女友」

噁心男子在機場於女子裙上塗抹精液，航警過濾清查將移送法辦。（記者姚介修翻攝）

2018-09-19 18:57

〔記者姚介修／桃園機場報導〕今年8月26日有個女子向航警報案，8月25日下午2點左右在桃園機場第二航廈出境大廳，遭一名男子以疑似精液沾汙裙子，航警局獲報，採證檢體送刑事局鑑驗，調閱機場監視錄影畫面，分析、比對與清查後，鎖定有多次妨害風化及性騷擾前科的邱姓男子涉有重嫌，邱嫌到案後坦承不諱，被移送法辦。

航警局在9月17日通知邱嫌到案，邱嫌坦承犯行，聲稱8月25日當天從中壢環北站搭乘機捷至桃園機場第二航廈，在出境大廳見被害人面貌姣好，而且神似拋棄他的前女友，於是將左手伸進褲袋內手淫，射精後將精液塗抹在被害女子的裙子上。

經調查，邱嫌已是累犯，於95年9月、95年12月及98年間以雷同手法分別在中壢火車站、桃園火車站及台北車站犯案計3件，另於106年8月在桃園市南門市場犯案1件，均遭警查獲，移送法辦，邱嫌都是選擇人潮眾多且不易被察覺的場所犯案。

邱嫌偵訊後，全案以涉嫌違反性騷擾防治法移請桃園地方檢察署偵辦，航警並建請將邱嫌強制送醫治療。

航警局也呼籲，若有遭受性騷擾情形應該立即保全證據，勇於檢舉指認，在人證與物證都齊全的狀況下，才能將色狼繩之以法，航警局也會加強機場巡守，杜絕色狼出沒，還給機場一個乾淨的空間。

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