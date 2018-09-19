不二家潑漆男到案！稱想致歉卻枯等 才又擺寶蓮燈詛咒

許男在「不二家」店門口擺放4座寶蓮燈，今天下午到案。（記者湯世名攝）

2018-09-19 15:59

〔記者湯世名／彰化報導〕潑漆男到案！彰化市蛋黃酥名店「不二家」14日遭許姓男子闖入潑漆洩憤後，今天又被許男在店門口擺放4座寶蓮燈，讓排隊的民眾大呼：「觸霉頭」，店家也報案。許男下午被警方通知到案時供稱，他原本帶水果禮盒向店家表示歉意，店家稱忙完再與他聯繫，卻讓他枯等一整天，一氣之下擺寶蓮燈詛咒店家，警訊後依恐嚇罪嫌函送法辦。

中秋節前夕，14日晚間29歲許姓男子突然闖入「不二家」店內潑漆，經警方通知到案，許男供稱曾在晚間趁人少時到該店購買蛋黃酥，沒想到店家跟他說蛋黃酥賣完了，且口氣、態度不佳，還要他隔天再來買，他氣不過才去潑漆。由於店家不提告，警方偵訊後將許男依社會秩序維護法函送法辦。

不料許男返家後，今天凌晨零時30分又開車前來「不二家」門口，將4座寶蓮燈擺放在店家兩側，還懸掛「祝彰化不二家生意興隆財源廣進」等字眼，甚至最後還署名許XX（油漆哥）賀，完全不隱諱，擺明了與店家槓上，彰化警分局據報到場蒐證，許男「行兇」後已離開，店家也在清晨3時許到派出所製作筆錄，對許男提告恐嚇。

警方今天下午2時循線將許男通知到案，許男供稱，他在潑漆案發之後覺得很不好意思，因此日前帶水果禮盒到「不二家」店門口，向店家表示歉意，希望能和解，店家稱在忙，等忙完後再與他聯繫，沒想到卻讓他枯等一整天，毫無消息，他才又買了4座寶蓮燈放在店門口來詛咒店家。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦指出，許男上回潑漆，店家因息事寧人而未提告，沒想到許男再度犯案，許男所為涉及刑法恐嚇罪嫌，面臨2年以下有期徒刑，訊後將他依恐嚇罪嫌函送法辦。