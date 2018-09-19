獨子9年前落河成無名屍 基警查出身分助中秋「團圓」

2018-09-19 09:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕中秋節將屆，9年前失足落河的黃姓少年，9年來以無名屍身分安葬在殯儀館。協尋達人、基隆市警一分局三組組長許耀彬過濾千餘筆資料，讓黃少在失聯9年後，終於在中秋節前夕能與家人「團圓」。

警方統計，許耀彬半年來已替24名失蹤人口，找到回家的路，其中有3名是無名屍，黃少是其中失聯最久的；許也因此被同仁尊為「協尋達人」。

許耀彬今年7月間，檢視警政署身分不明（無名屍）系統，發現台北市政府警察局98年9月30日，在台北市松山區基隆河第6號水門河堤旁所發現的無名男屍，因身上無任何證件及可識別之物，且經採集指紋及調閱監視器，也無法釐清身分，9年來資料一直掛在無名屍的系統中，等待比對。

案經許耀彬依該無名屍的體型、外觀輪廓及落河區域等特徵，搜尋交叉比對分析上千筆資料，9天後，比對出98年失蹤、住在基隆市暖暖區的18歲黃姓少年，特徵與該無名屍相近，為尋人工作露出一線曙光。

許進一步聯絡上黃少家屬，採集唾液檢體送法務部法醫研究所做DNA親緣關係確認，比對結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達9年的黃姓少年。

當員警帶同家屬至臺北市立第二殯儀館靈骨塔，領回黃姓少年的骨灰時，黃父淚流滿面說，兒子是家中獨子，9年來他到處求神問卜，到處尋兒，都遍尋不著。

黃父握著許耀彬的手，不斷向許鞠躬感謝，讓兒子不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路，也讓他們一家得以在中秋節前夕「團圓」。