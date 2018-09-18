「長得像前妻」 獸父性侵10歲幼女5年

2018-09-18 23:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名40多歲的單親爸爸自2013年9月起，撫摸時年10歲的小女兒胸部並對其性侵，5年後小女兒終於忍受不了，寫字條「摸」告訴學校老師，獸父辯稱小女兒「長得像前妻」，才會「凍未條」，新北地檢署今依加重強制性交、違反兒少法等罪嫌將這名獸父起訴。

據了解，這名獸父與妻子離婚後，獨自撫養兩名女兒，起訴指出，2013年9月至今年3月間，獸父在住處對當時年僅10歲的小女兒伸狼爪襲胸摸下體，小女兒拒絕說：「不要」，獸父卻置之不理，硬上得逞，還警告小女兒「不能告訴姊姊」、「不能寫字條給老師」，其中一次小女兒因反抗，手不慎揮打到獸父嘴巴，還被獸父以皮帶鞭打「教訓」。

直到今年5月，小女兒已15歲了，再也忍受不了，偷偷夾了張寫著「我的家庭不幸福」、「摸」的字條在聯絡簿中，班導師看到後察覺有異，追問才驚知少女被父親性侵，寫字條求助的前一晚又被父親指侵，連忙報案聯絡社工，少女現已被安置，大女兒經社工訪談確認沒受害。

開庭時，獸父坦承犯行，對不起小女兒，辯稱因小女兒「長得像前妻」，所以才會做錯事。班導師證稱這段期間，少女悶悶不樂，加上少女處女膜有舊撕裂傷，檢方認定獸父犯行。

雖少女指控被獸父性侵10多次，但檢方依明確時間、地點指述，最後認定獸父性侵少女5次。