夫救「落跑山友」反受困 消防妻怒轟：你賠不起我老公

獲救落跑的葉姓山友，害7名消防員受困山中，消防員妻子發文說，一個消防員代表一個家庭，陪也賠不起。（資料照）

2018-09-18 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕本月1日葉姓登山客獨攀中央山脈南三段，不幸受傷，南投縣消防局獲報後展開「陸空聯合」搜救；未料，葉男卻半夜拔營落跑，7名消防員反因山竹颱風受困。對於葉男的離譜行徑，受困消防員的妻子在臉書貼文說，一個消防員代表一個家庭，如果在搜救過程出意外，毀掉的就是一個家庭，賠也賠不起！

綜合媒體報導，彰化縣51歲葉姓男子本月1日獨攀中央山脈南三段受傷，12日透過妻子求援。南投縣消防局獲報後，共派出7名消防人員，展開「陸空聯合」搜救。

兩天後，其中一名消防員尋獲葉男，但天色已晚，兩人只好紮營過夜，未料，葉男卻半夜拔營落跑。7名消防員反因山竹颱風所帶來的風雨，受困2天，帳篷也因此受損；其中一名消防員更出現高山症症狀，最後以直升機先行吊掛救出。

執行搜救任務的信義消防分隊義消金國良說，15日6點起來小便時，就沒看到葉男帳篷，因當時外面下著大雨，也不敢貿然往上追。葉男2天後順利完成攻頂，昨（17）日再透過妻子向消防局求救說，「丈夫撐不住，需要救援，手機快沒電了」。

南投縣消防局獲報後，今（18）天請求空勤隊以吊掛方式將葉男救出，葉男稱腰部受傷，被轉往竹山秀傳醫院就醫。未料，葉男到院後卻反稱不用再檢查，與妻離去。對於半夜落跑一事，葉男辯稱他都在山上，不知為何會這樣，還以「失憶」敷衍帶過。

對於葉男的離譜行徑，受困消防員的妻子在臉書以《我的自私，和你不同》為標題發文，述說身為消防員家屬的擔憂，她說，自己一邊照顧剛出生的寶寶，一邊擔心上山搜救的老公，「擔心了一整晚 一整夜」。

消防員妻說，每當一個、數個登山客失聯，消防員就必須出勤，而一個消防員代表一個家庭。如果在搜救過程出意外，毀掉的就是一個家庭，賠也賠不起！消防員妻更質問葉男「為何繼上次獲救後，還要再次獨行？」她的先生出勤那天，小孩正在生病；寶寶由她照顧，而老公去保護搜救別人的家人了。

這次搜救總計出勤5趟，救援成本估計達百萬，經南投縣消防局研議後，將依《南投縣登山活動管理自治條例》第四條第二款開罰13萬，同時追償救援費用，開出自治條例訂立以來首張舉發單。

葉男是台電的基層配電技術人員，已服務達27年之久，平常也需坐櫃台收電費，在內、外勤表現都算優異。