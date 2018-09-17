國4奪命連環撞！轎車撞護欄 後車追撞駕駛噴出遭輾不治

王男駕駛的黑色車輛嚴重毀損。（記者歐素美翻攝）

2018-09-17 22:58

首次上稿 21:54

更新時間 22:56

〔記者歐素美／台中報導〕國道四號神岡往清水方向，今天晚上近8點發生兩小客車相撞翻覆事故，其中，王姓駕駛被拋出車外，經送往豐原醫急救後宣告不治，詳細車禍原因，國道警察還在釐清中。

今晚8點左右，國道四號神岡往清水方向13.2K附近，有2輛小客車相撞，其中1輛翻覆，駕駛被拋出車外，橫躺於車道上，豐原消防分隊獲報到場，發現男子頭部及身體多處撕裂傷，已無生命徵象，緊急將他送往衛生福利部豐原醫院救治。豐原醫院說，王姓男子（30歲）到院急救30分鐘後，約9點宣告不治。

國道警察隊三隊初步調查指出，王男駕駛小客車行經國道4號西向13.2K處，失控撞上外側護欄後，車子停在國道上，不料，後車閃避不及攔腰撞上並翻覆，王男被拋出車外，躺在中線車道，結果再遭後方一輛車子輾過，傷重送醫。

國道警察隊三隊初步調查指出，王男駕駛小客車行經國道4號西向13.2K處，失控撞上外側護欄後，車子停在國道上，不料，後車閃避不及攔腰撞上翻覆，王男被拋出車外，躺在中線車道，結果再遭後方一輛車子輾過，傷重送醫。

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