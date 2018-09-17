律師張靜指5％-10％司法官收錢！北律不處分 檢協會：遺憾

2018-09-17 17:49

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任司改國是會議委員的律師張靜，去年投書指「有5至10％的法官或檢察官會收錢」，接連引發司法院、法務部、法官協會及檢察官協會抗議，並向台北律師公會提出申訴，但北律決定不予處分；檢察官協會今對於北律的決議發表回應，強調對於北律未能深刻體會律師身為在野法曹之社會責任，檢協會深表遺憾。

檢協會說，律師本應協助法院維持司法尊嚴及實現司法正義，並與司法機關共負法治責任；且律師不得惡意詆譭司法人員或司法機關，對於司法人員貪污有據者，應予舉發，律師倫理規範第20條、第24條均定有明文。

檢協會指出，同屬司法一環之律師，應有深刻體認其所兼負之社會責任，對於其以律師身分對外發言時，不應以浮誇不實內容，誤導社會視聽，損害司法公信。對於北律未能深刻體會律師身為在野法曹之社會責任，而僅以狹義的憲法保障言論自由之真實惡意為由，為此一決定，檢協會對此深表遺憾。

關於張靜的投書被提出申訴一案，台北律師公會律師倫理風紀委員會調查後認定，張靜因擔任司改國是會議委員的身分，是在表明其主觀觀感，本意在推行陪審制，且司法官操守應屬可受公評之事，另媒體於同時期亦有社評提及特定司法官涉貪，司法人員操守有虧，仍時有所聞，依據大法官釋字第509號解釋所揭示之「真實惡意原則」，張靜的陳述並非惡意詆譭特定司法人員或司法機關。

張靜是司訓所第18期結訓，曾任檢察官，主張我國刑事訴訟應改採陪審團制，去年他以「陪審制是台灣司法界除屎的良方」為題投書網路媒體，提到「今天法官或檢察官還會收錢的大概在5％至10％之間，也許再多一些，也許再少一些」、「揣摩上意的法官、檢察官」等麻辣內容，引起譁然，包括司法院、法務部、法官協會、檢察官協會等團體均對其投書發聲明抗議。

張靜事後曾受訪回應，指他是依據自己36年執業經驗，對司法官操守提出質疑，是可受公評的事，並指連總統蔡英文都說過「有錢判生、無錢判死」的話，他何錯之有？直言自己「問心無愧」。