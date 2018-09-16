永和驚傳套房凶殺案 疑房客繳不出租金刺死房東

房東郭姓男子抱著左胸痛苦倒地。（記者徐聖倫攝）

2018-09-16 19:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕恐怖！66歲郭姓男子今下午5時許自新北市永和區竹林路91巷竄出，郭男抱著左胸，上半身白內衣全染紅，邊跑邊流血至超商前向路人求救，路過民眾見狀趕緊報警，警消將郭男送往永和耕莘醫院急救，1小時後仍不治身亡。據悉，郭姓男子為房東，在自己的出租套房被刺，警方已鎖定逃跑的游姓房客，初步推斷為房租糾紛。

郭男在竹林路91巷公寓地下室擁有10餘間出租套房，據附近住戶表示，由於郭男疑似有提供日租服務，因此這邊房客很常更換，出入稍嫌複雜，常常有不認識的人在這邊出沒，且地下室租金便宜，向其承租的房客多半為清苦人士。

報案人指出，當時就見郭男左胸不斷滲血，血一路從巷口流到對街的超商，神情難過不斷哀號大呼「快點救救我」，而有1名男子身上也沾著鮮血騎機車從反方向往巷弄內逃離。警方調查，郭男是在出租套房內遭水果刀一刀刺進左胸，經調閱監視器，發現房客游姓男子涉有重嫌，現已出動大批警力逮人。

警方另指出，游男為轄區治安人口，工作有一搭沒一搭，本來就沒什麼錢，警方不排除是郭男向長期欠租的游男收租，游男繳不出憤而行兇。詳細案情都將待游男到案後釐清，將依殺人罪嫌進行偵辦。